Bozner haben im Auto einen zu lockeren Gasfuß

Bozen – Die Verkehrsteilnehmer in Bozen scheinen einen Gasfuß zu haben. Immer wieder lösen Speed-Check und Radargeräte der Ordnungshüter aus. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, sind vom Jänner bis September 830 Mal Sanktionen wegen der Übertretung des Tempolimits im Stadtgebiet ausgestellt worden. Man steuert also auf einen neuen Höchststand zu, denn im Jahr 2022 wurden insgesamt 912 Sanktionen ausgestellt.

Bekanntlich gilt im Bozner Stadtgebiet an den meisten Stellen ein Tempolimit von 40 km/h. Um die Einhaltung zu gewährleisten, gibt es in der Südtiroler Landeshauptstadt 16 Speed-Check-Säulen, die zu jeder Zeit mit einem Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet werden können. Dazu gibt es mobile Radarkontrollen an unterschiedlichen Punkten im Stadtgebiet.

Wie die Stadtpolizei erklärt, werden die Kontrollen auch in den Nachtstunden durchgeführt. Der Straßenverkehrskodex sieht bei Verstößen zwischen 22.00 und 7.00 Uhr eine Erhöhung der Geldbußen von einem Drittel vor.

Wer es zu wild treibt und das Tempolimit um mehr als 40 km/h überschreitet, muss neben der Verwaltungsstrafe auch noch mit einem Führerscheinentzug von bis zu drei Monaten rechnen.

So erging es etwa jenem Autofahrer, der im vergangenen April in der Italienallee kurz vor Mitternacht mit knapp 100 Sachen geblitzt wurde. Das Ergebnis: eine Geldstrafe von 724 Euro, sieben abgezogene Führerscheinpunkte und der umgehende Führerscheinentzug.