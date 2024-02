Bozner Milan-Fan stirbt bei Auffahrunfall auf A4

Bozen – In der Nacht auf Montag hat sich auf der A4 zwischen Dalmine und Bergamo ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Davide Barucco, ein 31-jähriger Milan-Fan aus Bozen ist dabei tödlich verunglückt. Gemeinsam mit anderen Milan-Fans hatte er sich das Spiel gegen Atalanta angeschaut.

Der Unfall hat sich kurz nach Mitternacht auf der Autobahn in Richtung Venedig zugetragen. Ersten Informationen zufolge steuerte ein VW Golf auf der regennassen Fahrbahn nach rechts auf die Ausfahrt zu und stieß dabei gegen den Minivan des Typs Mercedes, in sich dem Barucco mit anderen Fußballfans aus Bozen auf dem Weg nach Hause befand.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke: Der 31-Jährige wurde auf den Asphalt geschleudert und starb an den Folgen des Aufpralls. Er war auf der Stelle tot, berichtet Alto Adige online.

Zwei weitere Pkw prallten gegen die Unfallfahrfahrzeuge. Fünf weitere Männer wurden verletzt und mussten ins Spital in Bergamo und in Seriate eingeliefert werden. Glücklicherweise sind ihre Verletzungen nicht schwerwiegend.

Die Feuerwehr, drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge rückten zum Unfallort aus.

Davide Barucco hinterlässt seine Frau und zwei kleine Kinder. Der junge Mann war nicht nur Fan des ein leidenschaftlicher Fußballer und ein Fan des AC Milan, sondern auch selbst leidenschaftlicher Fußballer. Er arbeitete in einem Buchhaltungsbüro in der Duca d’Aosta Straße in Bozen.