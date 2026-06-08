Bozner Ortspolizei überführt erneut zwei Drogenhandel

Von: mk

Bozen – Erneut ist der Sicherheitseinheit der Bozner Stadtpolizei ein Schlag gegen den Drogenhandel und den Drogenkonsum im Stadtgebiet gelungen. Bei Kontrollen sind den Beamtinnen und Beamten zwei Drogendealer ins Netz gegangen, die größere Mengen an Suchtmitteln bei sich hatten.

An der Eisackuferpromenade wurde ein afghanischer Staatsbürger mit 43 Gramm Haschisch aufgegriffen. Bei einer weiteren Kontrollaktion stoppten die Sicherheitskräfte einen tunesischen Staatsbürger, der dabei beobachtet worden war, wie er Drogen verkaufte.

Die anschließende Durchsuchung förderte rund 6 Gramm Haschisch und 1,5 Gramm Kokain zutage, die bereits verkaufsfertig in Einzeldosen verpackt waren.

Zudem stellten die Ordnungshüter 1.625 Euro Bargeld sicher, das vermutlich aus Drogengeschäften stammte. Dem Mann wurde auch das Fahrrad abgenommen, da dieses als gestohlen gemeldet worden war.