Brände von Wohnungen und Hotels haben sich in Meran verdoppelt

Meran – Einer der wichtigsten Pflichttermine für jeden Wehrmann ist die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, zu der am vergangenen Samstag die Freiwillige Feuerwehr Meran zur 136. Ausgabe einlud. In einer umfangreichen Präsentation wurde dargestellt, was im vergangenen Jahr alles geleistet wurde, welche Projekte anstanden und wie dankbar die Freiwillige Feuerwehr Meran ihren vielen ehrenamtlichen Kameraden für ihren Einsatz ist.

Kommandant Alfred Strohmer eröffnete vor versammelter Mannschaft die Jahreshauptversammlung, sprach allen Kameraden seinen persönlichen Dank aus und fasste mit stolz auf seine Mannschaft die Ereignisse des vergangenen Jahres zusammen.

Einsatztechnisch waren es wiederum intensive vergangene 365 Tage, denn die Feuerwehr Meran wurde 472 Mal alarmiert. Dabei sind es nicht dir großen Einsätze welche die Freiwilligen fordern, sondern vor allem die viele kleine technische Einsätze bei denen man Hilfe leistet. Mit 472 Alarmierungen war die Meraner Wehr auch in diesem Jahr wieder die meist ausrückende Freiwillige Feuerwehr im Land.

Gut 205 Mal war man im Jahr 2023 allein für technische Einsätze, welche den Großteil ausmachen und zu meist Bagatell-Einsätze sind, ausgerückt. Die Brandeinsätze „mittlere Stufe“, welche zumeist Wohngebäude oder Hotels betreffen haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, grundsätzlich gehen Brandeinsätze aber eher zurück, präsentiert der Kommandant Stellvertreter Andre Unterhuber die genaue Statistik des Jahres 2023.

Aufgrund einer gelungenen Mitgliederwerbung darf man sich bei der Stadtwehr Meran aktuell über 102 Mitglieder freuen, von den 64 im aktiven Dienst sind. Alle gemeinsam haben im vergangenen Jahr mehr als 22.000 Stunden geleistet. Im Schnitt bedeutet dies, dass jeder Wehrmann rund eine Stunde täglich ehrenamtlich für die Freiwillige Feuerwehr Meran leistet. Mehr als 4200 Mann waren für Einsätze, Nachtdienste, Übungen, Lehrgänge, Brandschutzdienste etc. im Laufe des Jahres 2023 im Dienste der Bevölkerung.

„In diesem so besonderen ehrenamtlichen Verein, kommt trotz allem oder vielleicht auch gerade deshalb, die Kameradschaftlichkeit nie zu kurz“, freut sich Kommandant Strohmer beim Blick auf den Jahresbericht und sagt weiter, „365 Tage im Jahr und 24 Stunden täglich sind die Kameraden mit Begeisterung und vollen Einsatz dabei.“ Für junge und motivierte Menschen, die sich der Feuerwehr in Meran anschließen möchten und Teil dieser tollen Mannschaft sein möchten, ist immer noch ein Plätzchen frei, ruft der Kommandant im Zuge dieses eindrücklichen Jahresberichtes auf, „denn gemeinsam, ist man immer stärker“ summiert er.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Jahreshauptversammlung ist die Anlobung neuer Wehrmänner und die Ehrung verdienter Kameraden. Alex Schroffenegger wurde nach bestandener Probezeit als neuer Wehrmann angelobt und legte feierlich seinen Schwur für die freiwillige Feuerwehr ab. Zeno Reggiani hingegen erhielt für seine 25 Jahre im aktiven Dienst der Feuerwehr das Verdienstkreuz in Silber.

Die Ehrengäste um Bürgermeister Dario Dal Medico, Bezirksfeuerwehrinspektor Alex Paternolli und Abschnittsinspektor Karl Gamper überbrachten die Glückwünsche der Stadtbevölkerung sowie des Feuerwehrbezirks. Gratulierten dem neu angelobten und dem geehrten Wehrmann und dankten allen Freiwilligen. Vor allem der Bürgermeister zeigte sich wieder von den vorgelegten Zahlen, den geleisteten Stunden aber auch von den bildlichen Eindrücken sehr beeindruckt. Er dankt für die so wertvolle erbrachte Leistung und wünscht weiterhin Alles Gute. Er versichert auch weiterhin jegliche mögliche Unterstützung von Seiten der Stadtverwaltung auch in Punkto anstehender dringender Investitionen zu.