Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brand bei Loacker am Ritten
Schwarze Rauchsäule über Waffelfabrik

Brand bei Loacker am Ritten

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 14:07 Uhr
Feuerwehr FFW Symbolbil leer
Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols - Symbolbild
Schriftgröße

Von: Ivd

Unterinn – In den frühen Morgenstunden des Mittwochs rückten die Feuerwehren von Unterinn und Klobenstein zu einem Brandeinsatz in der Handwerkerzone am Ritten aus. Betroffen war das Firmengelände des Waffelherstellers Loacker in Unterinn, wo aus einem Nebengebäude schwarzer Rauch aufstieg.

Der Südtiroler Traditionsbetrieb, der seit den Siebzigerjahren auf dem Rittner Hochplateau produziert und mit seinen Napolitaner-Waffeln weltweit bekannt ist, blieb vom eigentlichen Produktionsgeschehen jedoch verschont. Die Flammen waren nach dem Eintreffen der Rettungskräfte rasch unter Kontrolle gebracht. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Nach Angaben der Einsatzkräfte entstand lediglich ein Sachschaden.

Das Werk in Unterinn ist der Hauptsitz von Loacker und beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiter. Auf tausend Metern Höhe werden hier jährlich Tausende Tonnen Waffelspezialitäten hergestellt. Neben dem Produktionsstandort am Ritten betreibt das Familienunternehmen auch ein Werk in Heinfels in Osttirol.

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Zwischenfalls zu klären. Der Betrieb konnte nach den Löscharbeiten offenbar regulär fortgesetzt werden.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Kommentare
56
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Kommentare
48
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Bettenstopp: Heimatpfleger und Umweltschützer sehen Teilerfolg
Kommentare
32
Bettenstopp: Heimatpfleger und Umweltschützer sehen Teilerfolg
Finanzpolizei beschlagnahmt 58 Kilo Fisch in Sushi-Restaurant
Kommentare
28
Finanzpolizei beschlagnahmt 58 Kilo Fisch in Sushi-Restaurant
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
18
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 