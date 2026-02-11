Brand bei Loacker am Ritten

Von: Ivd

Unterinn – In den frühen Morgenstunden des Mittwochs rückten die Feuerwehren von Unterinn und Klobenstein zu einem Brandeinsatz in der Handwerkerzone am Ritten aus. Betroffen war das Firmengelände des Waffelherstellers Loacker in Unterinn, wo aus einem Nebengebäude schwarzer Rauch aufstieg.

Der Südtiroler Traditionsbetrieb, der seit den Siebzigerjahren auf dem Rittner Hochplateau produziert und mit seinen Napolitaner-Waffeln weltweit bekannt ist, blieb vom eigentlichen Produktionsgeschehen jedoch verschont. Die Flammen waren nach dem Eintreffen der Rettungskräfte rasch unter Kontrolle gebracht. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Nach Angaben der Einsatzkräfte entstand lediglich ein Sachschaden.

Das Werk in Unterinn ist der Hauptsitz von Loacker und beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiter. Auf tausend Metern Höhe werden hier jährlich Tausende Tonnen Waffelspezialitäten hergestellt. Neben dem Produktionsstandort am Ritten betreibt das Familienunternehmen auch ein Werk in Heinfels in Osttirol.

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Zwischenfalls zu klären. Der Betrieb konnte nach den Löscharbeiten offenbar regulär fortgesetzt werden.