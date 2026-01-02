Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brand in Tiroler Wohnanlage durch Feuerwerksbatterien
Der Großbrand in der Wohnanlage hatte verheerende Auswirkungen

Brand in Tiroler Wohnanlage durch Feuerwerksbatterien

Freitag, 02. Januar 2026 | 16:45 Uhr
Der Großbrand in der Wohnanlage hatte verheerende Auswirkungen
APA/APA/BFV SCHWAZ
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem Großbrand in einem Mehrparteienhaus in Schwaz in Tirol in der Silvesternacht, bei dem fünf Personen verletzt worden waren, steht offenbar die Ursache für das Feuer fest. Ermittlungen ergaben, dass der Brand von Feuerwerksbatterien ausging, die in einem Müllbehälter in einem ebenerdig gelegenen Müllraum entsorgt worden waren, bestätigte ein Polizeisprecher der APA am Freitag Medienberichte.

Wer die Feuerwerksbatterien, die abgebrannt aufgefunden wurden, dort abgelegt hatte, war indes weiter unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Die zahlreichen Einsatzkräfte hatten Türen aufbrechen und Fenster einschlagen müssen, um die 17 Bewohner aus ihren Wohnungen zu holen. Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer von innen und außen mit Drehleitern.

Eine 61-Jährige, eine 81-Jährige und ein 70-Jähriger wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, zwei Polizisten wurden wegen Atembeschwerden ambulant behandelt. Neun Wohnungen in dem Haus waren nicht mehr zu benützen. Die Hausbewohner wurden zunächst in einer Sporthalle versorgt. Die Stadt Schwaz leitete unterdessen umfassende Hilfsmaßnahmen ein. Man wollte unter anderem den Betroffenen noch am Freitag eine finanzielle Überbrückungshilfe auszahlen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
60
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
52
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Kommentare
43
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Kommentare
41
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Kommentare
38
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 