Branzoll: Einbruch ausgerechnet am Valentinstag

Von: mk

Branzoll – In Branzoll hat sich in den vergangenen Tagen eine Serie von Wohnungseinbrüchen zugetragen. Nicht in allen Fällen ist es den Tätern gelungen, ihre zwielichtigen Absichten gänzlich umzusetzen. Dennoch wächst das Unbehagen bei den Bürgern.

In den sozialen Netzwerken kursieren Appelle, wachsam zu bleiben und Verdächtiges umgehend zu melden. Zu einem versuchten Einbruch ist es etwa in der Marconi-Straße gekommen: Mindestens ein Unbekannter drang in das Haus einer alleinstehenden Frau ein. Allerdings wurde er von der Hausherrin überrascht und musste die Flucht ergreifen.

Glücklicherweise ist der Täter nicht auf die Frau losgegangen. Stattdessen hat sie unverzüglich die Ordnungshüter informiert. Trotzdem bleibt der Schrecken.

In einem weiteren Fall sind die Täter in die Wohnung eines jungen Paares eingebrochen, berichtet die Zeitung Alto Adige. Über den Hof des Mehrfamiliengebäudes erreichten sie das Fenster des Badezimmers, das aufgebrochen wurde.

Der Einbruch hat sich ausgerechnet am Valentinstag zugetragen, als die beiden zwischen 19.00 und 20.00 Uhr außer Haus waren. Bei ihrer Rückkehr erlebten sie die böse Überraschung: In ihrer Wohnung herrschte pures Chaos, alles war durchwühlt worden. Auch Bargeld war verschwunden.

Das Paar hat bei den Carabinieri Anzeige erstattet.