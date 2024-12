Brennerstaatsstraße Branzoll: Nachtsperre wegen Untersuchungen

Von: mk

Branzoll – Für die weiteren Arbeiten zum Bau der rund zwei Kilometer langen Umfahrung von Branzoll sind genauere Untersuchungen des Untergrunds notwendig, weil das Material sehr komplex ist. “Um genaue Daten zu bekommen, wird ein Georadar eingesetzt, das uns die Beschaffenheit des Untergrunds bis zu 15 Meter liefert”, sagt Davide Maniezzo vom Landesamt für Straßenbau Mitte-Süd.

Damit das Gerät aufgebaut werden könne und gute Messergebnisse liefere, dürfe es keine Erschütterungen geben, erläutert Maniezzo. Deswegen wird die Brennerstaatsstraße (SS12) in Branzoll während der Untersuchungen in der Nacht vom Dienstag, 17. Dezember, auf Mittwoch, 18. Dezember, von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr im Abschnitt Branzoll für den Verkehr gesperrt. Die Fahrzeuge werden durch das Dorfzentrum umgeleitet. Die Anrainer der Zone Raif, bergseitig der Brennerstaatsstraße wurden bereits von der Gemeinde Branzoll informiert, dass die Zone Raif von 23.00 bis 5.00 Uhr nicht mit Fahrzeugen erreichbar ist.

An der 1,9 Kilometer langen Umfahrung für Branzoll mit dem 702 Meter langen Tunnel (davon 640 Meter in bergmännischer und 60 Meter in offener Bauweise) und neuen Zufahrten wird seit März 2023 gebaut. Vom bergmännischen Tunnel sind im Kalottenvortrieb bereits 296 Meter des Tunnels ausgebrochen, erklärt Sabine Thurner vom Landesamt für Straßenbau Mitte-Süd. Im Vollausbruch beträgt der Vortrieb 144 Meter.

“Die Umfahrung Branzoll soll weniger Autos im Ort und dafür mehr Lebensqualität für die Menschen bringen”, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Die neue Infrastruktur werde, zusammen mit den Umfahrungen von Auer, Steinmannwald und Leifers, den Verkehr auf der Brennerstaatsstraße (SS12) sicherer und flüssiger an den Orten vorbeileiten, sagt Alfreider. Die alte Straße wird zurückgebaut und durch Fuß- und Radwege ergänzt.