Brennpunktkontrollen von Polizei und Carabinieri

Bozen – Nach der jüngsten Sitzung des Sicherheitskomitees in Bozen haben Polizei und Carabinieri ihre Kontrollen in den Bozner Stadtvierteln Don Bosco, Firmian und Kaiserau verstärkt.

Die Staatspolizei, die sich vor allem auf das Viertel Kaiserau konzentrierte, hat zuletzt 76 Personen, 35 Fahrzeuge und acht öffentliche Lokale genauer unter die Lupe genommen. Ein Marokkaner, der seine U-Haft im Hausarrest absaß, wurde ins Gefängnis überstellt, nachdem er mehrfach gegen die Auflagen verstoßen hatte.

Ein weiterer Nicht-EU-Bürger, der ohne Aufenthaltsgenehmigung und sonstige Papiere erwischt worden war, wurde zur Quästur gebracht. Nach den nötigen Überprüfungen überstellte man ihn in das Abschiebezentrum nach Görz. Von dort aus soll die Abschiebung in sein Heimatland erfolgen.

Die Polizei hat außerdem in einem Restaurant eine Razzia durchgeführt, das durch zwielichtige Stammgäste aufgefallen war. Zu den Kunden des Betriebs zählten mehrere Personen, die bereits vorbestraft sind. Mit der Lizenz ist zwar alles in Ordnung. Die Polizei erwägt aber trotzdem aus Sicherheitsgründe eine mögliche Schließung des Lokals.

Die Carabinieri haben hingegen vor allem in Firmian Kontrollen durchgeführt. Vier Streifen überprüften insgesamt 88 Personen im Gebiet zwischen Montessori-Platz und Firmian-Park sowie zehn öffentliche Lokale. Auch hier wird in mehreren Fällen eine Schließung aus Sicherheitsgründen in Betracht gezogen.

Im Don-Bosco-Viertel patrouillierten die Ordnungskräfte ebenfalls. Unter anderem wurden 18 Fahrzeuge überprüft. Die Carabinieri waren auch in einem Zivilstreifenwagen unterwegs, um besser in der Lage zu sein, Kriminelle auf frischer Tat zu ertappen und zu überführen.