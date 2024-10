Brite kletterte für Foto auf Brücke und stürzte in Tod

Von: APA/AFP

Ein 26-jähriger Brite, der auf einer Brücke in Spanien Handyaufnahmen machen wollte, ist tödlich verunglückt. Wie die Sicherheitsbeauftragte der Stadt Talavera de la Reina am Montag mitteilte, kletterten der Brite und ein 24-jähriger Landsmann ersten Erkenntnissen zufolge auf die Brücke, um Inhalte für Online-Medien aufzunehmen. Dabei sei der 26-Jährige von der Brücke gestürzt und gestorben.

Vermutlich habe starker Regen am Wochenende dazu geführt, dass die Oberfläche der Brücke rutschig war, hieß es in spanischen Medien. Die von 152 Drahtseilen getragene Brücke in Talavera de la Reina in der zentralen Provinz Toledo wird immer wieder von Menschen erklommen, die Mutproben absolvieren oder Handyvideos für Online-Medien aufnehmen, obwohl dies verboten ist. Die Stadtverwaltung habe mehrfach davor gewarnt, dass sie “unter keinen Umständen” erklettert werden darf, sagte die Sicherheitsbeauftragte.