Suche nach rechtmäßigem Eigentümer

Brixen: Carabinieri vereiteln E-Bike-Diebstahl bei Bahnhof

Freitag, 31. Oktober 2025 | 10:46 Uhr
Brixen E-Bike
Carabinieri
Von: luk

Brixen – Die Carabinieri von Brixen haben am Bahnhof einen versuchten Diebstahl eines hochwertigen E-Bike verhindert. Bei einer Routinekontrolle bemerkten die Ordnungshüter einen 24-jährigen Mann, der ein graues E-Bike der Marke Lapierre mit sichtbaren Aufbruchspuren mit sich herumzerrte. Das Schloss war aufgeschnitten, das Hinterrad weiterhin blockiert.

Ein zweiter Mann, 21 Jahre alt, versuchte beim Eintreffen der Streife zu fliehen, wurde jedoch nach kurzer Verfolgung mit Unterstützung der Carabinieri aus Mühlbach gestellt. Beide Verdächtigen, laut Angaben der Ermittler bereits polizeibekannt, wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Das Fahrrad wurde sichergestellt, bis der rechtmäßige Eigentümer ermittelt ist. Die Carabinieri bitten den Besitzer des aufgefundenen Lapierre-E-Bikes, sich zu melden.

Bezirk: Eisacktal

Bezirke

Eisacktal

