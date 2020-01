Brixen: Sybille Sparber [49] nach Unfall im Spital verstorben

Brixen – In Brixen hat sich in der Battisti-Straße am Montagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Brixen gegenüber Südtirol News bestätigt, ist ein Kleinwagen gegen eine Mauer gefahren.

Die Lenkerin ist in der Nacht im Spital ihren Verletzungen erlegen.

Bei dem Unfall standen das Weiße Kreuz Brixen, der Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Medienberichten zufolge soll es sich um die 49-jährige Sybille Sparber handeln. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, ist die Frau Mutter von vier Kindern.