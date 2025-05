Von wegen Wonnemonat Mai: Wechselwetter und Schnee in Norditalien

Von: Ivd

Bozen – Nach einer ungewöhnlich warmen Woche, in der die Temperaturen bis auf 30 Grad kletterten, hat sich das Wetter in Südtirol dramatisch geändert. Statt Sonnenschein und warmen Temperaturen bringen nun tiefdruckgeprägte Luftmassen Regen und Schnee in das Land. Das zeigt sich vor allem auch in der benachbarten Region Livigno, die kürzlich einen neuerlichen Winter erlebte.

Das Wetter in Südtirol

Für den heutigen Dienstag sind vor allem Wolken und zeitweise Regen angesagt. Das Tiefdruckgebiet sorgt für feuchte Luftmassen, die weiterhin das Wettergeschehen bestimmen. Im Verlauf des Tages, insbesondere am Nachmittag und Abend, ist mit weiteren Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen in den Tälern steigen auf etwa elf bis 17 Grad, während die höchsten Berge von Schnee bedeckt werden. Auf den Gipfeln wird es weiterhin kalt mit Temperaturen nahe dem Nullpunkt.

Am Mittwoch bleibt es weiterhin trüb und nass. Eine Südströmung sorgt für die Ankunft feuchter Luftmassen, die sich bis zum Abend mit weiteren Regenschauern und teils auch Schneefall in den Höhenlagen bemerkbar machen. In den Tälern steigen die Temperaturen auf etwa zwölf bis 18 Grad, aber auch hier sind immer wieder Niederschläge zu erwarten.

Am Donnerstag bleibt das Wetter weiterhin gemischt, mit vielen Wolken, etwas Sonne und vereinzelten Schauern. Der Freitag zeigt keine großen Veränderungen, jedoch wird eine leichte Wetterbesserung erwartet, die sich voraussichtlich am Samstag fortsetzen wird. Am Sonntag setzt sich der Sonnenschein weiter fort, und die Schauerneigung nimmt im Tagesverlauf wieder etwas zu. Die Temperaturen steigen dabei auf angenehme Werte zwischen 14 und 22.

Bergwetter und Livigno

Im Gebirgsmassiv bleibt das Wetter besonders trüb und ungemütlich. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 2000 Metern, mit Schnee bis in die Höhenlagen der Alpenhauptkämme. Besonders im Süden der Region sind die Bedingungen rauer. Das Bergwetter zeigt sich von seiner wechselhaften Seite, sodass Wanderer und Bergsteiger vorsichtig sein sollten.

Auch in Livigno, das mit seiner Lage auf rund 1800 Metern Höhe in den letzten Tagen milderes Wetter erlebte, sind heute Schneefälle zu erwarten. Ein Video aus Livigno zeigte kürzlich die neuerliche Schneedecke, die in der Region vor wenigen Stunden niedergegangen ist.

Keine Besserung in Sicht

Für die restlichen Tage der Woche ist keine klare Wetterbesserung in Sicht. Am Donnerstag und Freitag wird es weiterhin wechselhaft bleiben, mit teils sonnigen Abschnitten, aber auch mit einigen Schauern. Besonders am Freitag muss erneut mit Regen gerechnet werden. Für das Wochenende zeigt sich schließlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wer sich allerdings noch einmal fühlen will wie an Weihnachten, dem sei Livigno empfohlen.