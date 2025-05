Von: First Avenue

Am 24. und 25. Mai 2025 verwandelt sich der Kapuzinergarten in Klausen endlich wieder in ein Paradies für Gartenliebhaber, Kreative und Genießer: Die beliebten Klausner Gartentage „Brennende Liab & Co.“ feiern nach dreijähriger Pause ihr Comeback.

Rund 30 ausgewählte Aussteller präsentieren alles, was das Gartenherz höherschlagen lässt: von seltenen Pflanzen und Kräutern über Jungpflanzen, Samen und Blühendes für Garten, Balkon und Terrasse bis hin zu Hochbeeten, Veranden, Gartentechnik, stilvollen Möbeln und originellen Dekoideen. Auch Kunstwerke aus Holz, Stahl und Stein, Feuerschalen, Grillgeräte und eine Auswahl hochwertiger Bio-Produkte machen Lust auf mehr Grün rund ums Zuhause.

Wer mehr über Pflanzenwissen und natürliche Gesundheit erfahren will, kommt bei den spannenden Fachvorträgen auf seine Kosten: Expertin Brigitte Curti stellt am Samstag um 11 Uhr die Gemmotherapie vor, um 15 Uhr gibt Anna Maria Gall Kofler wertvolle Tipps zur „Salatvielfalt übers ganze Jahr“. Am Sonntag (15 Uhr) erklärt Maria Gantioler, wie gesunde Pflanzen optimal gedeihen. Kinder dürfen sich am Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr im bunten Bastelbereich kreativ austoben.

Für kulinarische Höhepunkte sorgen regionale Spezialitäten, Käse, Süßigkeiten und die feinen Weine vom Weingut Thomas Dorfmann – genießbar in der stimmungsvoll gestalteten Genuss- & Verkostungsecke.

Das musikalische Rahmenprogramm sorgt an beiden Tagen für beste Unterhaltung: Am Samstag spielen die Enzian Buabn (11–14 Uhr) und Laura & Christoph (14–18 Uhr), am Sonntag Albin & Peppi (10–13 Uhr) sowie die Saxy Ladies (14–17 Uhr).

Mit einem Eintritt von nur 4,00 € ist das gesamte Programm inklusive. Kinder bis 14 Jahre und Menschen mit Beeinträchtigung genießen freien Eintritt.

Premiere in Südtirol: 7. Nationales Korbflechtsymposium

Parallel zu den Gartentagen findet erstmals in Südtirol das renommierte 7. Nationale Korbflechtsymposium statt. In der Altstadt von Klausen zeigen rund 30 Korbflechter aus ganz Italien ihre Handwerkskunst bei Live-Demonstrationen und Workshops. Eine einzigartige Gelegenheit, traditionelles Flechthandwerk hautnah zu erleben und mit nach Hause zu nehmen.

„Brennende Liab & Co.“ – das Garten-Highlight im Frühjahr, das Natur, Genuss, Kreativität und Handwerk in stimmungsvoller Atmosphäre vereint.

Termin: 24. & 25. Mai 2025

Ort: Kapuzinergarten & Altstadt Klausen

Öffnungszeiten: Samstag 10–19 Uhr, Sonntag 10–18 Uhr

Infos: www.klausen.it/brennendeliab