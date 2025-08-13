Aktuelle Seite: Home > Politik > “Selbstverständlich sprachen wir über die Autonomie”
Landeshauptmann Kompatscher trifft Staatspräsident Mattarella

“Selbstverständlich sprachen wir über die Autonomie”

Mittwoch, 13. August 2025 | 15:01 Uhr
mattarella Kompatscher voels1
lpa - Bei strahlendem Wetter begrüßten Landeshauptmann Arno Kompatscher (Zweiter von links) und seine Frau Nadia Staatspräsident Sergio Mattarella mit dessen Tochter Laura in Völs.
Schriftgröße

Von: luk

Völs am Schlern – Von einem sehr „freundlichen und inhaltsreichen Austausch“ spricht Landeshauptmann Arno Kompatscher nach seinem Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella am Mittwochvormittag. Bei strahlendem Wetter hat die Begegnung von Staatspräsident Sergio Mattarella, dessen Tochter und Schwiegersohn mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und dessen Gattin in Schloss Prösels in Völs am Schlern statt gefunden.

Am Rande der gemeinsamen Schlossbesichtigung nutzte das Staatsoberhaupt, das derzeit in Alpini-Logistikbasis „Villa Ausserer“ in Seis am Schlern den Sommerurlaub verbringt, zu einem informellen Austausch mit dem Südtiroler Landeshauptmann. „Neben den aktuellen Entwicklungen auf staatlicher, europäischer und globaler Ebene, ging es dabei um eine Analyse der Südtiroler Gegebenheiten und der entsprechenden lokalen Strategien um den sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der heutigen Zeit begegnen zu können. Selbstverständlich besprachen wir auch das Thema Südtirol-Autonomie mit besonderem Augenmerk auf die Inhalte des Verfassungsgesetzentwurfs zur Reform des Autonomiestatuts. Staatspräsident Mattarella zeigte auch großes Interesse für die geplante Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen bezüglich des ‚Dokumentationszentrums für Minderheitenschutz‘, welches im neuen Bibliothekszentrum in Bozen Platz finden, wird“, erklärt Kompatscher.

Der Landeshauptmann brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass sich Staatspräsident Mattarella und seine Familie im Schlerngebiet wohlfühlen und wünschte weitere schöne und geruhsame Tage in den Südtiroler Bergen.

lpa – Landeshauptmann Arno Kompatscher (links) hat am 13. August Staatspräsident Sergio Mattarella in Völs getroffen.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
104
Wolf im Obervinschgau entnommen
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
60
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
56
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Kommentare
55
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
„Essen und die Sky Villa sind top, aber am Hotel sind einige Verbesserungen notwendig“
Kommentare
45
„Essen und die Sky Villa sind top, aber am Hotel sind einige Verbesserungen notwendig“
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 