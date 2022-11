Brixen: Lieferwagen geht in Flammen auf – VIDEO

Brixen – In Brixen hat sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Mozartallee ereignet.

Ein Lieferwagen hat Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr von Brixen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf angrenzende Bauteile wurde verhindert.

Die Feuerwehr hat den Wagen auch aufgebrochen, um die Flammen im Inneren zu löschen.

#EINSATZINFO: FF Brixen – 01.11.22 – 20:31 – Fahrzeugbrand / incendio auto 🎥 Fabio de Villa / Alto Adige Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Tuesday, November 1, 2022