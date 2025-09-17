Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brixen: Suchaktion im Eisack ohne Ergebnis beendet
Niemand konnte im Wasser gefunden werden

Brixen: Suchaktion im Eisack ohne Ergebnis beendet

Mittwoch, 17. September 2025 | 17:28 Uhr
Von: luk

Brixen – Am Donnerstagnachmittag ist in Brixen eine groß angelegte Suchaktion entlang des Eisacks durchgeführt worden. Grund war die Meldung, dass sich rund 80 Meter nördlich der Mozartbrücke eine Person im Wasser befinden könnte.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 14.00 Uhr alarmiert und suchten mit Booten, Hubschraubern und Spezialkräften das Gebiet ab. Gegen 16.30 Uhr wurde die Aktion ohne Ergebnis beendet, wie stol.it berichtet. Es konnte niemand im Wasser gefunden werden.

Beteiligt waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren von Milland, Albeins, Schrambach, Klausen und Sarns, die Berufsfeuerwehr Bozen mit einer Bootseinheit, die Wasserrettung Eisacktal sowie die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Aiut Alpin.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

