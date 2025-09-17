Brixen: Suchaktion im Eisack ohne Ergebnis beendet

Von: luk

Brixen – Am Donnerstagnachmittag ist in Brixen eine groß angelegte Suchaktion entlang des Eisacks durchgeführt worden. Grund war die Meldung, dass sich rund 80 Meter nördlich der Mozartbrücke eine Person im Wasser befinden könnte.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 14.00 Uhr alarmiert und suchten mit Booten, Hubschraubern und Spezialkräften das Gebiet ab. Gegen 16.30 Uhr wurde die Aktion ohne Ergebnis beendet, wie stol.it berichtet. Es konnte niemand im Wasser gefunden werden.

Beteiligt waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren von Milland, Albeins, Schrambach, Klausen und Sarns, die Berufsfeuerwehr Bozen mit einer Bootseinheit, die Wasserrettung Eisacktal sowie die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Aiut Alpin.