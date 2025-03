Brutale Gruppenvergewaltigung in Indien

Von: APA/AFP

In Indien ist es erneut zu eine brutalen Gruppenvergewaltigung gekommen: Zwei Frauen, darunter eine Touristin aus Israel, und drei Männer wurden in der Nähe der UNESCO-Welterbestätte Hampi im südlichen Bundesstaat Karnataka von mehreren Männern überfallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frauen wurden vergewaltigt. Zudem warfen die Angreifer die Männer in einen Kanal, an dem ihre Opfer gesessen hatten.

Einer der angegriffenen Männer, ein Inder, konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Die Gruppe war von den Unbekannten am Donnerstagabend angegriffen worden, als sie an dem Kanal in Koppal saßen, um die Sterne zu beobachten. Nach lokalen Medienberichten hatten sich die Opfer zunächst geweigert, den Angreifern Geld auszuhändigen. Die Täter warfen daraufhin die Männer, die aus Indien und den USA stammten, in den Kanal und fielen dann über die Frauen her und vergewaltigten sie. Die beiden Frauen wurden am Sonntag im Krankenhaus behandelt.

Zwei Angreifer konnten festgenommen werden, wie die lokalen Behörden mitteilten. Nach Medienberichten suchte die Polizei nach einem dritten Verdächtigen. In Indien kommt es immer wieder zu brutalen Überfällen auf Frauen und Gruppenvergewaltigungen. Im Jahr 2022 wurden im Durchschnitt fast 90 Vergewaltigungen pro Tag gemeldet.