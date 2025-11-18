Bürger greifen nach Einbrüchen in Karneid und Deutschnofen zu Selbsthilfe

Von: mk

Deutschnofen/Karneid – In den vergangenen Wochen ist es in Deutschnofen und in Steinegg in Karneid zu einer Reihe von Wohnungseinbrüchen gekommen. Als Reaktion darauf haben sich zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger zu Bürgerwachen zusammengeschlossen, um durch koordinierte Nachbarschaftshilfe zur Verbesserung der Sicherheit in den Dörfern beizutragen. Die Freiheitlichen begrüßen diese Form der gegenseitigen Unterstützung ausdrücklich.

Die Mitglieder der Bürgerwehren arbeiten eng zusammen, beobachten auffällige Situationen, geben Hinweise an die zuständigen Behörden weiter und melden Personen, die potenziell Schwierigkeiten verursachen könnten. Ziel ist es, gemeinsam wieder mehr Ordnung und Sicherheit in den betroffenen Gemeinden herzustellen.

Jede Maßnahme, die das Zusammenspiel zwischen Einwohnern und Nachbarschaft stärkt, trage dazu bei, negative Folgen der verfehlten Sicherheitspolitik der vergangenen Jahrzehnte einzudämmen, schreibt Obmann Roland Stauder. Institutionellen Maßnahmen wie die Aufstockung, die bessere Ausbildung und die Reform der Gemeindepolizeiorgane seien dazu eine wichtige Ergänzung.

Die Freiheitlichen wünschen den neu gegründeten Bürgerwehren gutes Gelingen und spürbare Erfolge bei der Prävention weiterer Wohnungseinbrüche.