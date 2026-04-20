Bus krachte in Salzburg in Supermarkt: 55-jähriger Mann tot

Von: apa

Im Salzburger Stadtteil Itzling ist am Montag kurz nach Mittag ein Obus in einen Supermarkt gefahren. Der 59-jährige Lenker erlitt vor dem Unfall offenbar einen Schlaganfall und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus überfuhr einen Rad- und Gehweg und krachte durch eine Glasfassade in den Eingangsbereich der Billa-Plus-Filiale. Dabei kam ein 55-jähriger Passant ums Leben. Wie die Polizei berichtete, erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Wie eine Sprecherin des Roten Kreuz zur APA sagte, wurden neben dem Lenker eine weitere Person schwer und fünf Personen leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht bzw. ambulant medizinisch versorgt. Bei den Verletzten dürfte es sich durchwegs um Insassen des Obusses handeln.

Buslenker wurde notoperiert

Wie ein Sprecher der Salzburger Landeskliniken zur APA sagte, wurde der Buslenker am Universitätsklinikum Salzburg nach dem medizinischen Notfall notoperiert. Der Mann befinde sich derzeit auf der Intensivstation. Die zweite schwer verletzte Person erlitt Knochenbrüche, sei aber nicht in Lebensgefahr.

Zu dem Unfall kam es beim Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen Raiffeisenstraße und Austraße. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, auch mehrere Kriseninterventionsteams standen im Einsatz. Neben den Verletzten dürfte es rund 25 bis 30 vom Unglück betroffene Personen geben – Fahrgäste, Passanten und Supermarktkunden.

Staatsanwaltschaft ordnete Obduktion an

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Obduktion des Verstorbenen sowie die Beiziehung eines Sachverständigen zur Ermittlung der Unfallursache an. Zudem untersuchten Baustatiker der Stadt Salzburg das Gebäude auf Schäden und mögliche Einsturzgefahr. Die Salzburg Linien reagieren in einer Aussendung “mit großer Bestürzung” auf den tragischen Unfall. “Unser aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen des verstorbenen Opfers. Unsere Gedanken und Genesungswünsche sind bei den Verletzten und vom Unfall Betroffenen”, teilte das Unternehmen mit.

Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung des Busses gesperrt, die betroffene Obus-Linie 6 verkürzt. Sie endet aktuell vom Süden kommend beim Hauptbahnhof. Am Bus wie am Geschäftsobjekt entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.