Mit CollabSud 2026 zeigen dreizehn Südtiroler Handwerksbrauereien mit Qualitätszeichen Südtirol, wie stark Zusammenarbeit in der regionalen Brauszene sein kann. - Foto: © IDM Südtirol - Armin Huber

Von: First Avenue

Dreizehn Südtiroler Handwerksbrauereien mit Qualitätszeichen Südtirol legen auch 2026 wieder Köpfe, Herz und Hand an ein gemeinsames Projekt. Betriebe aus ganz Südtirol bündeln ihr Wissen und ihre Erfahrung und zeigen, wie stark Zusammenhalt in der Brauszene wirkt. CollabSud steht für Gemeinschaft statt Konkurrenz und für ein Bier, das die Vielfalt des Landes in einem Glas vereint.

Alle beteiligten Brauereien arbeiten nach klaren Richtlinien. Sie brauen mit regionaler Gerste und stellen sich regelmäßigen Kontrollen durch unabhängige Stellen. So entsteht ein zertifiziertes Produkt mit nachvollziehbarer Herkunft und geprüftem Qualitätsversprechen.

2026 fällt die Wahl auf ein Session Pale Ale mit italienischem Hopfen. Du greifst zu einem leichten, fruchtigen und süffigen Bier. In der Nase nimmst du feine Honignoten wahr. Sie stammen vom Südtiroler Malz und verleihen dem Bier eine angenehme Tiefe. Dazu kommt die fruchtige Aromatik des Hopfens, die Frische bringt. Im Trunk zeigt sich der CollabSud geschmeidig und weich. Im Abgang bleibt eine feine Bittere am Gaumen, die sich mit der Fruchtigkeit verbindet und für ein klares, stimmiges Finish sorgt.

Auch bei der Verpackung denken die Brauereien konsequent an Qualität. Die Dose schützt das Bier vor Licht und Sauerstoff und bewahrt so die Aromen. Gleichzeitig ist sie praktisch im Transport und rasch gekühlt. Die Wahl folgt einem klaren Anspruch an Frische und Geschmack.

Ab dem 19. April ist der neue CollabSud 2026 in limitierter Auflage direkt bei den teilnehmen-den Brauereien mit Qualitätszeichen Südtirol erhältlich. Damit sicherst du dir ein gemeinsames Stück Südtiroler Braukultur.

Mehr dazu findest du unter: www.qualitaetsuedtirol.com/bier