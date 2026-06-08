Aktuelle Seite: Home > Chronik > Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert
Ermittlungen der Carabinieri

Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert

Montag, 08. Juni 2026 | 10:21 Uhr
IMG-20250331-WA0011 (6)
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Brixen – Ein versuchter Raubüberfall hat in Brixen ein blutiges Ende genommen. Nur durch das rasche Eingreifen der Carabinieri konnte Schlimmeres verhindert werden. Nachdem ein 22-Jähriger aus Tunesien auf den Brustkorb eines Landsmannes eingestochen hatte, wurde er verhaftet.

Der Vorfall hat sich vor einigen Tagen auf dem Parkplatz der Eurospar-Filiale in Milland zugetragen. Der 22-Jährige, der über keine feste Unterkunft verfügt und bereits polizeibekannt ist, ging auf zwei Passanten los und versuchte, ihnen eine Bierdose und ein Fahrrad zu entreißen.

Nachdem der 22- Jährige einen der beiden Männer mit dem Tod bedroht hatte, stellte sich ihm dessen 20-jähriger Begleiter, der in Natz-Schabs wohnt, in den Weg. Daraufhin zog der 22-Jährige ein Messer und stach auf den Brustkorb seines Gegenübers ein.

Sofort nach der Attacke ergriff er die Flucht zu Fuß. Gemeinsam mit den Carabinieri aus Mühlbach riegelten die Carabinieri aus Brixen das Gebiet ab und durchkämmten die Zone.

Innerhalb kurzer Zeit konnte der Flüchtige entlang der Rienz gestellt werden. Die Kleidung des 22-Jährigen war blutverschmiert und er trug immer noch die Tatwaffe bei sich. Bei seiner Durchsuchung stellten die Ordnungshüter außerdem eine geringe Menge an Kokain sicher – insgesamt 0,13 Gramm.

Sowohl das Messer als auch die Kleidungsstücke des Tatverdächtigen wurden beschlagnahmt und als Beweismittel gesichert.

Der Verletzte war unterdessen ins Brixner Krankenhaus eingeliefert worden, wo eine Stichverletzung in der linken Thoraxhälfte festgestellt wurde. Glücklicherweise schwebte der Mann nicht in Lebensgefahr. Die Ärzte rechnen mit einer Heilungsdauer von 20 Tagen.

Der 22-Jährige befindet sich derzeit in einer Arrestzelle und wird nun dem Haftrichter vorgeführt. Die Carabinieri führen die Ermittlungen fort.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Sasa verzeichnet 93 Unfälle in einem Jahr
Kommentare
40
Sasa verzeichnet 93 Unfälle in einem Jahr
Wiederholte Gewalt: Club Max in Brixen vorübergehend geschlossen
Kommentare
26
Wiederholte Gewalt: Club Max in Brixen vorübergehend geschlossen
Neue Umfahrung Kastelbell und Galsaun eröffnet
Kommentare
20
Neue Umfahrung Kastelbell und Galsaun eröffnet
Ab Mitte Juni darf Marmelade wieder Marmelade heißen
18
Ab Mitte Juni darf Marmelade wieder Marmelade heißen
Bozen: Abschiebungen nach Schlägerei
18
Bozen: Abschiebungen nach Schlägerei
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 