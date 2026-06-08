Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert

Von: mk

Brixen – Ein versuchter Raubüberfall hat in Brixen ein blutiges Ende genommen. Nur durch das rasche Eingreifen der Carabinieri konnte Schlimmeres verhindert werden. Nachdem ein 22-Jähriger aus Tunesien auf den Brustkorb eines Landsmannes eingestochen hatte, wurde er verhaftet.

Der Vorfall hat sich vor einigen Tagen auf dem Parkplatz der Eurospar-Filiale in Milland zugetragen. Der 22-Jährige, der über keine feste Unterkunft verfügt und bereits polizeibekannt ist, ging auf zwei Passanten los und versuchte, ihnen eine Bierdose und ein Fahrrad zu entreißen.

Nachdem der 22- Jährige einen der beiden Männer mit dem Tod bedroht hatte, stellte sich ihm dessen 20-jähriger Begleiter, der in Natz-Schabs wohnt, in den Weg. Daraufhin zog der 22-Jährige ein Messer und stach auf den Brustkorb seines Gegenübers ein.

Sofort nach der Attacke ergriff er die Flucht zu Fuß. Gemeinsam mit den Carabinieri aus Mühlbach riegelten die Carabinieri aus Brixen das Gebiet ab und durchkämmten die Zone.

Innerhalb kurzer Zeit konnte der Flüchtige entlang der Rienz gestellt werden. Die Kleidung des 22-Jährigen war blutverschmiert und er trug immer noch die Tatwaffe bei sich. Bei seiner Durchsuchung stellten die Ordnungshüter außerdem eine geringe Menge an Kokain sicher – insgesamt 0,13 Gramm.

Sowohl das Messer als auch die Kleidungsstücke des Tatverdächtigen wurden beschlagnahmt und als Beweismittel gesichert.

Der Verletzte war unterdessen ins Brixner Krankenhaus eingeliefert worden, wo eine Stichverletzung in der linken Thoraxhälfte festgestellt wurde. Glücklicherweise schwebte der Mann nicht in Lebensgefahr. Die Ärzte rechnen mit einer Heilungsdauer von 20 Tagen.

Der 22-Jährige befindet sich derzeit in einer Arrestzelle und wird nun dem Haftrichter vorgeführt. Die Carabinieri führen die Ermittlungen fort.