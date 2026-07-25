Innichen: US-Tourist sorgt für Schreckmoment an der Tankstelle

Von: luk

Innichen – Ein ungewöhnlicher Fall hat sich in Innichen ereignet: Ein US-amerikanischer Tourist tankte an einer Esso-Tankstelle und fuhr anschließend weiter – ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Beglichen hatte er lediglich den Preis für zwei Wasserflaschen aus dem Shop.

Der Tankstellenbetreiber bemerkte den fehlenden Betrag und verständigte die Ortspolizei. Doch der Ärger über den entgangenen Betrag hielt zum Glück nicht lange an.

Mithilfe der Videoaufnahmen der Überwachungskameras konnte Inspektor Vincenzo Manno das Mietfahrzeug des Urlaubers identifizieren. Der Amerikaner befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits am anderen Ende Italiens – in Sizilien.

Die Ortspolizei nahm laut der Zeitung Alto Adige Kontakt mit dem Touristen auf und erinnerte ihn an die offene Tankrechnung. Kurz darauf überwies der Mann den ausstehenden Betrag per Banküberweisung an den Tankstellenbetreiber.

Ob es sich um einen bewussten Versuch handelte, die Rechnung zu umgehen, oder lediglich um ein Missverständnis, blieb letztlich offen. Für den Tankstellenbetreiber endete die Geschichte jedenfalls mit einem Happy End: Das Geld ging vollständig ein. Für die erfolgreiche Aufklärung richtete er seinen Dank an die Ortspolizei von Innichen.