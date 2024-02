Bus-Unfall in Bozen: Vorfahrt wurde missachtet

Bozen – Mit einem gewaltigen Krach wurden am Mittwoch gegen 6.20 Uhr die Anwohner des Kreuzungsbereichs Reschen- und Sassaristraße in Bozen aus dem Schlaf gerissen. Ein Linienbus der SASA war mit einem Auto zusammengeprallt und hatte es gegen einen Hydranten und einen Baum geschoben. Die Bilanz: acht Verletzte und großer Sachschaden.

Ersten Erhebungen zufolge hat die Fahrerin des Linienbusses der Nummer 9, die aus der Sassaristraße in die Reschenstraße einbog, die Vorfahrt missachtet. Der weiße BMW mit einer Frau am Steuer war hingegen auf der Reschenstraße in Richtung Drususstraße unterwegs. Zu dieser Stunde sind die Ampeln in dem Bereich noch außer Betrieb und es gelten die allgemeinen Vorfahrtsregeln.

Diese hat der SASA-Bus missachtet und krachte voll in die Beifahrerseite des Pkw. Das Auto wurde über die Straße geschoben, rammte einen Hydranten und Straßenschilder und wurde zwischen Bus und einem Baum am Gehsteig eingeklemmt. Die Frau am Steuer des BMW wurde ebenso wie einige Insassen des Busses nicht schwer verletzt.

Die Busfahrerin blieb hingegen unverletzt. Sie erlitt aber einen Schock, wie SASA-Präsidentin Astrid Kofler erklärt. Einhellig ist man der Ansicht, dass es angesichts des Unfallhergangs weit schlimmere Folgen hätte geben können.