Carabinieri finden einen wahren Schatz in Bozen

Von: mk

Bozen – Am Dienstagnachmittag hat eine Steife der Carabinieri in Bozen während eines Kontrollgangs am Ufer des Eisacks hinter der Trientner Straße Diebesgut im Wert von 2.500 Euro entdeckt. Versteckt zwischen den Hecken befanden sich ein Fahrrad, mehrere Damenhandtaschen und ein Paar Schuhe.

Die Ordnungshüter führten die erforderlichen Ermittlungen durch, um die rechtmäßigen Eigentümer der Waren zu identifizieren. Diese wurden darauf kontaktiert, um ihnen die von Unbekannten entwendeten Gegenstände zurückzugeben. Die mutmaßlichen Täter werden derzeit ausgeforscht.

Der Kommandant der Bozner Carabinieri, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone zeigt sich zufrieden: „Die Beschlagnahmung der gefundenen Waren zeigt einmal mehr das Engagement der Carabinieri in Bozen im Kampf gegen Eigentumsdelikte sowie bei der Überwachung von Verbrechern und der von ihnen häufig aufgesuchten Orte. Es gibt keine rechtsfreien Zonen.“

Die Carabinieri von Bozen würden sich jeden Tag, zusammen mit anderen Polizeikräften und insbesondere der Stadtpolizei darum bemühen, um potenzielle Treffpunkte von Kleinkriminellen zu kontrollieren, wie etwa das ehemalige Lager unter der A22 in der Nähe der Rombrücke.