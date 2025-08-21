102. Geburtstag von Maria und Johanna Gebhard

Von: mk

Latzfons/Brixen – Am 6. August feierten die Zwillinge Maria und Johanna Gebhard am Tschifnarhof in Latzfons ihren beeindruckenden 102. Geburtstag.

Maria Gebhard verließ ihren Heimatort schon in jungen Jahren, zog mit ihrem Ehemann zunächst nach Klausen und schließlich nach Brixen, wo sie noch heute lebt. Für ihre Schwester Johanna hingegen blieb der Tschifnarhof seit der Hochzeit das Zuhause.

Trotz der Tatsache, dass beide Schwestern bereits als Kinder in andere Familien zum Dienst geschickt wurden, ist ihre enge Verbundenheit über all die Jahre bestehen geblieben. Umso größer war die Freude, diesen besonderen Ehrentag wieder gemeinsam verbringen zu können.

Im Auftrag der Stadtgemeinde Brixen überbrachte Gemeinderätin Paula Bacher zusammen mit Erika Gebhard, Referentin der Gemeinde Klausen, die herzlichsten Glückwünsche – ein Gruß, der die Jubilarinnen sichtlich erfreute.