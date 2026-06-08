Carabinieri gehen gegen Diebe und Unruhestifter vor

Von: mk

Bozen – Das sommerliche Wochenende lockte zahlreiche Einheimische und Touristen in die Bozner Altstadt und in die großen Einkaufszentren. Doch wo Menschenmassen aufeinandertreffen, sind oft auch Langfinger und Unruhestifter nicht weit. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, hat das Landeskommando der Carabinieri eine großangelegte Schwerpunktaktion durchgeführt. Insgesamt standen 20 Ordnungshüter im Einsatz, am Waltherplatz und in der Nähe des Bahnhofs wurde außerdem eine mobile Station eingerichtet.

Als besonders wertvoll erwies sich einmal mehr die konsolidierte Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst im WaltherPark. Im Zuge der Kontrollen wurden einige Minderjährige im Einkaufszentrum identifiziert, die den Ordnungskräften bereits wegen früherer Diebstahlsvergehen bekannt waren und die sich vermutlich auf Beutezuge begeben hatten. Die Carabinieri verwiesen sie des Platzes.

Zwei Streifen kontrollierten unterdessen den Bereich der Talferwiesen, während weitere Eisatzkräfte Razzien in mehreren öffentlichen Lokalen am Mazzini- und am Obstplatz durchführten. Auch die Umgebung besagter Lokale wurde durchkämmt.

Insgesamt haben die Carabinieri am Wochenende rund 80 Personen identifiziert. Weil zwei Staatsbürger aus Osteuropa gegen ein vom Quästor erlassenes Aufenthaltsverbot für die Stadt Brixen verstoßen hatten, wurden sie angezeigt.

Die Carabinieri zeigten außerdem mehrere Personen auf freiem Fuß wegen Diebstahls an. Unter anderem ging es um einen Lebensmitteldiebstahl. In einem zweiten Fall wurde eine Person angezeigt, die für den Diebstahl eines Elektrofahrrads verantwortlich gemacht wird, das am Pfarrplatz entwendet und von den Carabinieri wieder aufgefunden worden war. Das E-Bike konnte dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Zudem wurde eine Person angezeigt, weil sie ein Paar Schuhe aus einem Geschäft entwendet hatte.

Eine Frau wurden in die Zentrale der Carabinieri begleitet und angezeigt, weil sie sich geweigert hatte, den Ordnungshütern ihre Personalien anzugeben.

Bedeutsam war auch der Fund zweier weiterer, hochwertiger Elektrofahrräder am Pfarrplatz. Wie Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, waren sie dort hinter Büschen von zwei Nicht-EU-Bürger versteckt worden. Vermutlich waren die E-Bike gestohlen worden. Die Carabinieri versuchen derzeit, die rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen.

Vier Nicht-EU-Bürger wurden außerdem dem Regierungskommissariat wegen des Konsums von Drogen gemeldet, weil sie eine geringe Menge illegaler Substanzen bei sich hatten.