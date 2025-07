Carabinieri-Kommandant stirbt in den Dolomiten

Von: mk

St. Vigil – Nicola Marino, Kommandant der Carabinieri-Station in St. Vigil in Enneberg, ist am heutigen Sonntag im Alter von 59 Jahren bei einem plötzlichen Schwächeanfall in den Dolomiten verstorben.

Wie Alto Adige online berichtet, hielt er sich auf dem Klettersteig Le Cordes am Gardenaccia auf, als er über plötzliches Unwohlseins klagte. Trotz des sofortigen Einsatzes eines Rettungshubschraubers kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Nicola Marino stand seit 2005 an der Spitze der Carabinieri-Station in St. Vigil. Sein plötzlicher Tod löst tiefe Bestürzung und große Trauer innerhalb der Carabinieri in Südtirol sowie bei der gesamten Bevölkerung in Enneberg aus.

Der Kommandant galt bei den Bürgern als hoch angesehen und beliebt. Marino hinterlässt drei Kinder.