Carabinieri schließen zwei Bars in Bozen

Bozen – Die Bozner Carabinieri haben am Montagvormittag Durchführungsmaßnahmen zur Aufhebung der Lizenz zweier Bars umgesetzt. Betroffen sind die Bar Biti in der Garibaldi-Straße in der Nähe des Bahnhofs sowie die Bar Cristallo in der Palermo-Straße. Der Grund dafür: Beide Bars haben sich seit geraumer Zeit zum Magnetpunkt für Kleinkriminelle und Drogendealer entwickelt.

Die Anordnung wurde von Stadträtin Johanna Ramoser im Auftrag von Bürgermeister Renzo Caramaschi erlassen.

Die Bar Biti muss demnach drei Monate lang geschlossen bleiben. Im heurigen Jahr wurde die Schließung des Lokals bereits zweimal für jeweils 15 Tage beantragt, und zwar am 17. März und am 21. April.

Die Carabinieri hatten in diesem Jahr im Vorfeld rund 20 Kontrollen in der Bar durchgeführt. Dabei wurden Drogendelikte festgestellt. Außerdem hielten sich mehrere Personen mit schweren Vorstrafen in der Bar auf.

In der Bar Cristallo haben die Carabinieri heuer in zwölf Fällen vorbestrafte Personen angetroffen.