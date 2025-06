Carabinieri schnappt mutmaßlichen Erpresser in Brixen

Von: Ivd

Brixen – Eine Serie von Straftaten, ein versuchter Erpressungsversuch mitten in der Stadt und eine Festnahme unter den Augen von Passanten: Am 24. Juni konnte die Carabinieri von Brixen einem mutmaßlichen Mehrfachtäter das Handwerk legen.

Am frühen Nachmittag hatte eine junge Frau bemerkt, dass ihre hochwertige E-Bike der Marke Corratec, im Wert von rund 7.000 Euro, aus dem Hof ihrer Wohnanlage verschwunden war. Nur wenige Stunden später erhielt sie eine Nachricht vom Dieb – die Rückgabe des Fahrrads wurde an eine Zahlung von 200 Euro geknüpft. Der Ton des Absenders war aggressiv und einschüchternd.

Die Familie der jungen Frau schaltete umgehend die Carabinieri ein. Beamte des operativen Einsatzteams überwachten daraufhin die vereinbarte Geldübergabe auf dem Prielplatz in Brixen. Als der Täter das Bargeld in Empfang nahm, schlugen die Ermittler zu und nahmen den Mann auf frischer Tat fest.

Der Festgenommene, ein bereits behördenbekannter Mann ohne festen Wohnsitz, versuchte zunächst zu flüchten und setzte sich gegen die Beamten zur Wehr. Doch der Zugriff gelang schnell. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Carabinieri rund sechs Gramm Haschisch sowie eine Portion Kokain – offenbar bereit für den Straßenverkauf. Die Drogen wurden sichergestellt und dem kriminaltechnischen Labor in Bozen zur Analyse übergeben.

Der Mann steht außerdem im Verdacht, für weitere Diebstähle im Raum Vahrn verantwortlich zu sein. Dort hatte es in den letzten Wochen wiederholt ähnliche Vorfälle gegeben, bei denen Fahrräder und Wertgegenstände aus Gärten oder von privaten Grundstücken verschwanden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Verdächtige in die Justizvollzugsanstalt Bozen überstellt. Die Ermittlungen dauern an. Die Behörden sehen den Fall als Teil einer intensiveren Sommer-Offensive gegen Kleinkriminalität und Drogenhandel in Südtirol.