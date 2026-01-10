Carabinieri verstärken Kontrollen in Öffis

Von: luk

Bozen – Die Carabinieri von Bozen setzen ihre verstärkten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in der Provinz Bozen fort. Der Fokus wird dabei auf die Schwerpunktzonen der Stadt sowie auf den wichtigsten Linien des öffentlichen Personennahverkehrs gelegt.

Hintergrund sind wiederholte Aggressionen und Übergriffe in einzelnen Stadtteilen der Landeshauptstadt, die sich gegen Fahrpersonal und Fahrgäste richteten. In diesem Zusammenhang wurden zusätzliche Präventions- und Kontrollmaßnahmen an Bushaltestellen, Endstationen und auf ausgewählten Linien durchgeführt. Die Einsätze erfolgten in enger Abstimmung mit Fahrern und Kontrolleuren.

Kontrolliert wurden unter anderem die Linien 3 (Kaiserau–Don Bosco), 5 (Firmian–Reschenstraße), 35 (Reschenstraße–Don Bosco) sowie die innerstädtischen Abschnitte der Linien 201 (Bahnhof–Krankenhaus), 110 und 111 (Bozen–Leifers) sowie 10A und 10B. Die sichtbare Präsenz der Carabinieri wirkte laut Carabinieri abschreckend und trug zur Erhöhung der tatsächlichen und wahrgenommenen Sicherheit bei.

Besonders hervorgehoben wird ein Einsatz auf einem Linienbus der SASA (Nr. 204), bei dem ein aggressiver, offenbar alkoholisierter Fahrgast eine konkrete Gefahr für Passagiere und Fahrer darstellte. Die Carabinieri konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen, den Mann aus dem Bus verweisen und den regulären Betrieb wiederherstellen.

Im Rahmen der Kontrolltätigkeiten zwischen dem 5. und 9. Januar wurden insgesamt vier Personen wegen verschiedener Delikte – darunter Gewaltvergehen und Widerstand gegen die Staatsgewalt – auf freiem Fuß bei der Justiz angezeigt. Zudem kam es zu zwei Einsätzen wegen aggressivem Verhalten in öffentlichen Bereichen und Lokalen.

Sichergestellt wurden außerdem rund 12,75 Gramm Drogen, darunter etwa 9,6 Gramm Haschisch und 3,15 Gramm Kokain. Zwei Personen wurden wegen Besitzes von Suchtmitteln zum Eigengebrauch der Verwaltungsbehörde gemeldet. Darüber hinaus deckten die Carabinieri mehrere Verkehrsverstöße auf, darunter einen Fall Fahrens mit abgelaufenem Führerschein.