City Challenge: Innovative Ideen für urbane Sicherheit gesucht

Von: mk

Meran – Im Rahmen des „Living Lab für Innovation“ (7. bis 13. Oktober) veranstaltet die Stadtgemeinde Meran einen Ideenwettbewerb zur Förderung innovativer Lösungen für urbane Sicherheit. Die Veranstaltung findet am Freitag, 11. Oktober 2024 von 14.00 bis 18.30 Uhr im Innovationszentrum MIND statt. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, Experten und Innovatoren, die Ideen für ein sichereres und smarteres Meran ausarbeiten und präsentieren wollen.

Die Stadt Meran ist vom 7. bis 13. Oktober Gastgeberin für die Auflage 2024 von JAZZ’AINN. Das von der Stiftung Ampioraggio geförderte Living Lab hat die Schaffung eines nationalen Innovationsökosystems zum Ziel. Mehrere Arbeitstische und Workshops für zahlreiche teilnehmenden Expert*innen sind geplant, bei welchen innovative Ideen und Werkzeuge zu verschiedenen Themen entwickelt werden sollen. In diesen Rahmen fügt sich der heurige Ideenwettbewerb der Gemeinde Meran ein, welcher die Sicherheit in der Stadt in den Mittelpunkt stellt.

Schwerpunkte des Wettbewerbs

Die City Challenge 2024 konzentriert sich auf drei Hauptbereiche:

1. Sicherheit im öffentlichen Raum für Frauen: Entwicklung innovativer Maßnahmen wie Sicherheitszonen, Notfall-Apps oder Kartierungen sicherer Routen.

2. Smarte und energieeffiziente Beleuchtung: Erforschung nachhaltiger Beleuchtungslösungen zur Verbesserung der Sicherheit in dunklen Zonen.

3. Technologische Lösungen für urbane Sicherheit: Entwicklung von Apps zur Kartierung sicherer Zonen oder Echtzeit-Notfallsystemen.

Diese Veranstaltung bietet eine ausgezeichnete Plattform für Innovatoren und Startups im Bereich Smart City und Experten für urbane Entwicklung und Sicherheit. Sie soll aber auch Technologie-Enthusiasten mit Interesse an gesellschaftlichen Lösungen zusammenbringen.

“Mit der City Challenge 2024 möchten wir das kreative Potenzial unserer Bürgerinnen und Bürger nutzen, um Meran noch sicherer und lebenswerter zu gestalten”, erklärt Innovationsstadtrat Nerio Zaccaria. “Wir suchen nach Lösungen, die technologische Innovationen mit gemeinschaftsbasierten Ansätzen verbinden.”

Der Hauptpreis des Wettbewerbs ist eine Monni Card im Wert von 500 Euro, die in lokalen Betrieben eingelöst werden kann. Die Gemeinde Meran lädt alle Interessierten, unabhängig von ihrem beruflichen Hintergrund, zur Teilnahme ein. Interessierte können weitere Informationen auf der Homepage www.mind.bz.it oder unter der Telefonnummer +39 0473 310273 einholen und sich dort auch anmelden. Die Gemeinde Meran freut sich auf einen konstruktiven Austausch zur Gestaltung der Zukunft der Stadt.