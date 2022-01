Coronaschutz-Impfung: Nachfrage auch über die Feiertage

Zusatztermine in den nächsten Wochen

Bozen – Selbst über die Feiertage ist eine gesteigerte Nachfrage nach Impfungen zu verzeichnen. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb passt sein Impfangebot an und bietet Zusatztermine in den nächsten Wochen an.

Ob Erst- oder Auffrisch-Impfungen: Die Nachfrage steigt im ganzen Land. Für Landesrat Thomas Widmann ein erfreulicher Trend: „Die Omikron-Variante und die vielen Kontakte während der Feiertage haben die Infektionszahlen auch in Südtirol steigen lassen. Umso wichtiger ist eine hohe Impfquote, denn auch die aktuellen Daten aus der Wissenschaft bestätigen, dass die Booster-Impfung selbst bei der Omikron-Variante vor schweren Verläufen schützt.“

Der Covid-Impfverantwortliche Patrick Franzoni kann dies als Kliniker nur bestätigen: „Es ist äußerte Vorsicht gefragt – Omikron zirkuliert mittlerweile in ganz Europa und zeichnet sich durch ein besonders hohes Ansteckungspotenzial aus. Neben Impfen ist es daher nach wie vor wichtig, Maßnahmen wie Abstand, Händehygiene und Maske, kombiniert mit möglichst häufigem Lüften, einzuhalten.“

Seit der letzten Meldung am Donnerstag, 30. Dezember sind 5.038 Auffrisch- oder Boosterimpfungen verabreicht worden, 1.483 Mal kamen Erstimpfungen dazu.

Verkürzung des Zeitraums bis zur Auffrischung

Da die Auffrisch-Impfung nun schon nach vier Monaten (120 Tagen) möglich und zudem die Impfung mittlerweile Voraussetzung für den Zugang zu vielen Einrichtungen auch im Freizeitbereich ist, wollen viele Bürgerinnen und Bürger das Angebot so rasch wie möglich in Anspruch nehmen. Auch die Nachfrage nach Kinderimpfungen (ab fünf Jahren) steigt: Schon kurz nachdem Termine freigeschaltet werden, sind diese meist ausgebucht.

Vormerkung: https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100999.

Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, sollte dies telefonisch erfolgen.

Für jene, die die erste Impfdosis erhalten haben und noch nicht für die zweite vorgemerkt sind, ist es möglich, ohne Vormerkung jene Impftermine wahrzunehmen, an denen derselbe Impfstoff der ersten Dosis angeboten wird. Hinweise wie „Auffrischung“ und „nur mit Vormerkung“, sind im Falle von Zweitdosen hinfällig.

Die zweite Dosis wird mit demselben Impfstoff der ersten Dosis verabreicht, bei Pfizer müssen mindestens 21 Tage, bei Moderna mindestens 28 Tage seit der ersten Dosis verstreichen.

Alle Impftermine: www.coronaschutzimpfung.it/de/

impftermine/alle-impftermine

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

(Stand: 04.01.2022)

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 930.070 (+9.479)

Erstdosis: 403.045 (+1.483)

Zweitdosis: 359.645 (+2.958)

Drittdosis: 167.380 (+5.038)

vollständig geimpfte Personen: 391.669 (+2.568)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 29.868

Zweitdosis: 28.915

Drittdosis: 23.673 (+192)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 41.757

Zweitdosis: 39.348

Drittdosis: 28.679 (+531)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 51.939

Zweitdosis: 47.772

Drittdosis: 31.950 (+739)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 72.720

Zweitdosis: 66.621

Drittdosis: 36.131 (+998)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 62.948

Zweitdosis: 56.302

Drittdosis: 23.781 (+830)

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 52.968

Zweitdosis: 46.275

Drittdosis: 12.277 (+661)

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 51.733

Zweitdosis: 45.143

Drittdosis: 9.511 (+840)

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 20.100

Zweitdosis: 16.699

Drittdosis: 1.335 (+244)

Personen von 5-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 39.081 Personen

Erstdosis: 19.012

Zweitdosis: 12.570

Drittdosis: 43 (+3)

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe

80+: 88,3 Prozent;

70+: 90,4 Prozent;

60+: 89,1 Prozent;

50+: 87,4 Prozent;

40+: 86,7 Prozent;

unter 40: 62,7 Prozent.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 286.220

Zweitdosis: 270.388

Drittdosis: 68.555

Moderna

Erstdosis: 40.953

Zweitdosis: 43.645

Drittdosis: 98.825

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.456

Zweitdosis: 45.610

Johnson & Johnson

Erstdosis: 13.063

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it