Coronavirus: 789 Neuinfektionen und wieder zwei Tote

Bozen – In den letzten 24 Stunden sind in Südtirol 3.141 PCR-Tests untersucht und dabei 417 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Zusätzlich gab es 372 positive Antigentests.

Außerdem meldet der Sanitätsbetrieb zwei weitere Personen, die mit dem oder am Virus gestorben sind. Der Zahl der Intensivpatienten ist auf 40 angestiegen.

Bisher wurden insgesamt 449.518 Abstriche untersucht, die von 187.415 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (09. Februar): 3.141

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 417

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 38.833

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 449.518

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 187.415 (+683)

Antigentests:

Durchgeführte Antigentests gestern: 7.111

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 372

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 250

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 163

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 23 (23 in Gossensaß, 0 in Sarns)

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 40 (davon 34 als ICU-Covid klassifiziert)

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 915 (+2)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 16.876

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 94. 088

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 110.964

Geheilte Personen: mit PCR Test 25.104 (+128) zusätzlich 1.635 (+4) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 10.346 (+187).

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.437, davon 1.064 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 41, davon 29 geheilt. (Stand: 02.01.2021)