Covid-19: Spital in Bozen unter Druck? – Entwarnung

Bozen – Medienberichten zufolge sind mehrere Patienten vom Bozner Krankenhaus in die Spitäler nach Meran und Sterzing verlegt worden. Deshalb wurde darüber spekuliert, dass das Krankenhaus in Bozen zunehmend unter Druck gerate und in der Geriatrie sowie in der Abteilung für Infektionskrankheiten keine Betten mehr frei seien.

Marc Kaufmann, der medizinische Einsatzleiter für Südtirol in der Coronakrise, gibt allerdings Entwarnung. Von Druck sei noch keine Rede. Die Patienten seien präventiv verlegt wurden, um einen Puffer zu schaffen, falls es plötzlich zusätzliche Betten für Covid-19-Patienten braucht.

Der Sanitätsbetrieb soll in Bozen unterdessen daran arbeiten, innerhalb der Geriatrie in Bozen eine neue Covid-19-Station zu öffnen.

Auch der Bereich der Intensivstation für Covid-19-Patienten im neuen Flügel des Krankenhauses soll erweitert werden.