Aktuelle Seite: Home > Chronik > Crans-Montana: Ermittlungen gegen Sicherheitsverantwortliche
Weiterhin Trauer trotz Ski-Weltcup

Crans-Montana: Ermittlungen gegen Sicherheitsverantwortliche

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 15:35 Uhr
Weiterhin Trauer trotz Ski-Weltcup
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Vier Wochen nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana rücken jetzt auch die örtlichen Behörden in den Fokus der Justiz: Ermittelt wird gegen den früheren sowie den derzeitigen Sicherheitsverantwortlichen der Gemeinde. Bereits wenige Tage nach dem Brand mit 40 Todesopfern hatte die Gemeinde eingeräumt, dass in der betroffenen Bar seit Jahren keine Brandschutzkontrollen mehr stattgefunden hatten, obwohl jährliche Sicherheitschecks vorgeschrieben sind.

Der derzeitige Sicherheitsverantwortliche von Crans-Montana soll am 6. Februar als Beschuldigter vernommen werden, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus informierten Kreisen erfuhr. Sein Vorgänger soll nach den Worten seines Anwalts drei Tage später befragt werden. Die Staatsanwaltschaft lehnte eine Stellungnahme am Donnerstag ab.

Ermittlungen ausgeweitet

Damit weiten sich die Ermittlungen aus – bisher war nur gegen die beiden Betreiber der Bar ermittelt worden. Bei dem Feuer in der Bar “Le Constellation” waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen, die Hälfte davon Minderjährige. 116 weitere junge Menschen wurden verletzt, viele davon erlitten schwerste Verbrennungen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand durch an Flaschen befestigte Feuerwerksfontänen ausgelöst wurde, die zu nahe an die mit Schaumstoff verkleidete Decke gehalten wurden. Gegen die französischen Barbetreiber wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung ermittelt. Auch sie sollen im Februar erneut vernommen werden.

Die Entscheidung der Schweizer Justiz, den Barbetreiber Jacques Moretti nach zwei Wochen gegen Kaution aus der Untersuchungshaft zu entlassen, hatte zuletzt diplomatische Spannungen mit Italien ausgelöst – unter den Todesopfern waren auch sechs italienische Jugendliche. Italien rief seinen Botschafter in der Schweiz zu Beratungen zurück. Er soll erst nach Bern zurückkehren, wenn ein gemeinsames schweizerisch-italienisches Ermittlerteam zu dem Unglück eingerichtet wird.

Mögliche Mitverantwortung der Behörden

Bei den Ermittlungen geht es um die genauen Umstände des Brandes, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften durch die Barbetreiber sowie eine mögliche Mitverantwortung der örtlichen Behörden. Die Staatsanwaltschaft lehnte in dieser Woche einen Antrag der Gemeinde Crans-Montana ab, in einem künftigen Strafverfahren als Nebenklägerin zugelassen zu werden.

Genau einen Monat nach der Brandkatastrophe findet in Crans-Montana am Sonntag ein Abfahrtsrennen des alpinen Ski-Weltcups statt. Zum Gedenken an die Opfer des Brandes sollen kurz zuvor die Kirchenglocken läuten. Auf Sponsorenwerbung beim Weltcup wird aus Pietätsgründen verzichtet. Bereits am Mittwoch hielten Mitglieder des italienischen Skiteams eine Schweigeminute am Unglücksort ab.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
64
Warum wir früher stärker wurden
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Kommentare
52
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
52
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Kommentare
38
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Kohlenmonoxid-Tod in Kastelruth
Kommentare
32
Kohlenmonoxid-Tod in Kastelruth
Anzeigen
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
Sonne, Sound und unvergessliche Momente.
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 