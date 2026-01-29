Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
„Laboranalysen zeigen alarmierende Belastung“

PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 10:50 Uhr
Koen Hertoge
Wolfgang Schmidt
Schriftgröße

Von: mk

Brüssel – Im Rahmen einer Untersuchung wurden Anfang September 2025 auf Bauernmärkten in Südtirol, genauer im Vinschgau, fünf verschiedene Apfelproben erworben und anschließend in einem Labor auf Rückstände von Pestiziden analysiert. Vier von fünf untersuchten Apfelproben wiesen Rückstände von fünf oder mehr Pestizid-Wirkstoffen auf und gelten damit als mehrfach belastet („Pestizid-Cocktail“). Darauf weist PAN-Europe-Vorstandsmitglied Koen Hertoge in einer Presseaussendung hin.

Insgesamt konnten 13 unterschiedliche Wirkstoffe nachgewiesen werden, darunter neun Fungizide und vier Insektizide.

Von den identifizierten Wirkstoffen verfügen zwölf über eine aktuell gültige Zulassung in Südtirol bzw. Italien, dürfen jedoch ausschließlich von professionellen Anwendern eingesetzt werden.

Besonders besorgniserregend sei das toxikologische Profil der gefundenen Substanzen, erklärt Hertoge: „Elf Wirkstoffe stehen im Verdacht, reproduktionstoxisch zu sein. Drei Wirkstoffe stehen unter Verdacht, krebserregend zu wirken. Fünf Wirkstoffe gelten als potenziell hormonell wirksam (endokrine Disruptoren, EDCs)“

Im Vergleich zu Apfelproben aus anderen europäischen Ländern würden die untersuchten Äpfel aus Südtirol die höchste Gesamtbelastung („Toxic Load“) aufweisen. Besonders kritisch ist laut PAN-Europe die Kombination mehrerer Wirkstoffe, deren Wechselwirkungen bislang nur unzureichend erforscht sind.

„Diese Äpfel eignen sich nicht für die Herstellung von Baby- und Kleinkindernahrung. Babys und kleine Kinder sind besonders empfindlich gegenüber bestimmten Schadstoffen, da ihr Körper noch im Wachstum ist und sie im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht schneller belastet werden können“, erklärt Hertoge.

Angesichts der vorliegenden Ergebnisse empfiehlt PAN-Europe Konsumentinnen und Konsumenten ausdrücklich, beim Apfelkauf auf Bio-Äpfel zurückzugreifen. Die ökologische Landwirtschaft verzichte auf den Einsatz synthetischer Pestizide und stelle damit eine deutlich geringere Belastung für Mensch und Umwelt dar.

„Die Untersuchung unterstreicht erneut die Notwendigkeit einer kritischen Bewertung des intensiven Pestizideinsatzes im konventionellen Apfelanbau sowie einer stärkeren Förderung pestizidarmer und ökologischer Alternativen“, erklärt PAN Europe.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 9 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
62
Warum wir früher stärker wurden
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
53
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Kommentare
52
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Kommentare
38
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
2025 in EU mehr E-Autos und Hybride zugelassen
Kommentare
33
2025 in EU mehr E-Autos und Hybride zugelassen
Anzeigen
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
Sonne, Sound und unvergessliche Momente.
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 