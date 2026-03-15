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Meloni wird überrascht - VIDEO

“Fordere den Rücktritt von Staatspräsident Mattarella”

Sonntag, 15. März 2026 | 08:13 Uhr
Regierungschefin Meloni hatte zuletzt vor einem Handelskrieg gewarnt
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
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Von: mk

Mailand – Zu einem seltsamen Zwischenfall ist es bei einem Wahlkampfauftritt von Premierministerin Giorgia Meloni in Mailand gekommen. Derzeit tourt die Fratelli d’Italia-Vorsitzende durch Italiens Städte, um für ihre Position beim anstehenden Justizreferendum am 22. und 23. März zu werben.

Kurz vor Beginn ihrer Ansprache begab sich ein Mann auf die Bühne zu Meloni und unterbrach die Veranstaltung, um den Rücktritt von Staatspräsident Sergo Mattarella zu fordern. „Ich erwarte mir den Rücktritt von Mattarella“, sprach der Mann kurz und bündig ins offene Mikrofon.

Zuvor hatte er Meloni ein Buch überreicht. Die Ministerpräsidentin reagierte sichtlich überrascht und runzelte fragend ihre Stirn. Nachdem sie mit ihrer Rede erneut anfing, kehrte die Situation zur Normalität zurück.

Der Mann, der sich auch vorgestellt hatte, konnte vom italienischen Staatsschutz DIGOS identifiziert werden. Demnach handelt es sich um Orazio Maurizio Musumeci aus Catania. Im Jahr 2013 hatte er sich selbst als möglicher Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten ins Spiel gebracht und ein Buch mit dem Titel „Der 13. Präsident“ geschrieben. Offenbar handelt es sich ausgerechnet um jenes Werk, das er Meloni auf der Bühne überreicht hatte.

Kurz vor Beginn der Veranstaltung hatte er in sozialen Medien seine Anwesenheit in Mailand angekündigt und von einem Treffen „von Angesicht zu Angesicht“ mit der Ministerpräsidentin sowie von einer „Überraschung“ gesprochen.

Der Staatspräsident gilt in Italien als sehr angesehen. Sowohl das Amt als auch Matterella als Person werden von vielen als überparteilich und verbindend wahrgenommen sowie dem allgemeinen Wohl der Nation verpflichtet.

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