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Ermittlungen

Geisterfahrerin auf der MeBo bringt die Polizei ans Limit

Samstag, 14. März 2026 | 15:20 Uhr
Unverantwortlicher Raser ohne Führerschein Auto sym fotol verkehr geschwindigkeit geisterfahrer
APA/APA (Symbolbild/dpa)/Frank Rumpenhorst
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Von: mk

Burgstall – Die Staatspolizei ist in der vergangenen Nach t auf der Schnellstraße MeBo interveniert, um eine potentiell lebensgefährliche Situation zu entschärfen. Zahlreiche Autofahrer hatten bei der Landesnotrufzentrale kurz nach Mitternacht angerufen und einen Geisterfahrer gemeldet, der mit seinem Fahrzeug auf der Nordspur in Gegenrichtung unterwegs war.

Da die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet war, schritt die Staatspolizei vom Kommissariat in Meran ein. Kurz vor Burgstall konnten die Beamten das fragliche Fahrzeug ausmachen.

Indem sie Nerven aus Stahl an den Tag legten, gelang es den Polizisten, trotz der Dunkelheit den Pkw zu stoppen und aus dem Verkehr zu ziehen. Die Sicherheit auf der Straße war somit wieder hergestellt und die Möglichkeit, dass es zu einem schweren Unfall kommt, wurde entschärft.

Am Steuer des Wagens saß eine 70-jährige Frau. Obwohl sie sich im verwirrten Zustand befand, fiel ein Alkoholtest negativ aus. Die Polizei führt nun weitere Ermittlungen durch, um den genauen Ablauf zu rekonstruieren.

Bezirk: Burggrafenamt

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