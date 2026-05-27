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"Junge Menschen sehen in Südtirol ihre Zukunft"

Studie lässt JG frohlocken

Mittwoch, 27. Mai 2026 | 17:42 Uhr
Anna Künig (a)
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Von: luk

Bozen – “Während viele Regionen Italiens mit Jugendarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und Abwanderung kämpfen, zeigt eine aktuelle Studie der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore: Bozen ist die attraktivste Stadt Italiens für junge Menschen. Besonders bei Arbeit, Lebensqualität und Zukunftschancen liegt Südtirol an der Spitze – und setzt damit ein starkes Zeichen weit über die Landesgrenzen hinaus.” Das stellt die Junge Generation der SVP fest.

Für die Junge Generation der Südtiroler Volkspartei kommt dieses Ergebnis nicht von ungefähr. “Dass Südtirol heute italienweit Spitzenreiter für junge Menschen ist, ist kein Zufall. Dahinter steckt eine Politik, die seit Jahren auf Bildung, Arbeit, Sicherheit und Zukunftsperspektiven setzt. Gerade die Südtiroler Volkspartei hat entscheidend dazu beigetragen, dass junge Menschen hier Chancen haben und ihre Zukunft in der Heimat sehen können”, betont die Landesvorsitzende der Jungen Generation, Anna Künig.

“Die Studie zeigt besonders starke Werte bei Beschäftigungsmöglichkeiten, niedriger Jugendarbeitslosigkeit und Lebensqualität. Faktoren also, die darüber entscheiden, ob junge Menschen bleiben oder wegziehen.” Für die Junge Generation ist deshalb klar: “Südtirol muss weiter mutig investieren, damit dieser Vorsprung gehalten werden kann.”

Und weiter: “Südtirol darf sich nicht kleiner machen, als es ist. Im italienweiten Vergleich gehört unser Land zur Spitze – und genau deshalb müssen wir weiterhin mit frischen Ideen, modernen Lösungen und klaren Entscheidungen an der Zukunft Südtirols arbeiten.”

Bezirk: Bozen

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