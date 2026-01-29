We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!

Von: First Avenue

Sonne, Sound und unvergessliche Momente – Ibiza ist die perfekte Insel für alle, die pulsierendes Nachtleben mit traumhaften Stränden und entspannter Hippie-Kultur verbinden möchten. Ab Juni bringt Sie SkyAlps wieder direkt von Bozen auf die Insel, die weltweit für ihre legendären Partys, türkisblaues Meer und einzigartige Atmosphäre bekannt ist.

Ibiza erleben – Clubs, Strände und Boho-Feeling in perfekter Balance

Ibiza ist mehr als nur Party. Die Insel vereint internationale DJ-Szene, versteckte Buchten und ein entspanntes, kreatives Lebensgefühl. Dank der kompakten Größe sind Strände, Clubs und Sehenswürdigkeiten schnell erreichbar – ideal für maximale Flexibilität bei der Reiseplanung.

• Playa d’en Bossa: Langer Sandstrand, stylische Beachclubs und direkte Nähe zu legendären Clubs wie Ushuaïa und Hï Ibiza – perfekt für alle, die Strand und Beats kombinieren möchten.

• Cala Comte & Cala Bassa: Kristallklares Wasser, Sonnenuntergänge und entspannte Atmosphäre – ideal zum Abschalten nach einer langen Partynacht.

• Santa Gertrudis & Las Dalias: Das Herz der Hippie-Kultur mit bunten Märkten, Kunsthandwerk und gemütlichen Cafés – authentisch, kreativ und voller Inselcharme.

Auch kulinarisch begeistert die Insel mit mediterraner Küche, frischen Meeresfrüchten, Tapas und stylischen Rooftop-Restaurants – perfekt für genussvolle Abende vor dem Clubbesuch oder romantische Dinner am Meer.

Direktflüge ab 122 € – maximale Flexibilität dank flexibler Reisetage

Mit SkyAlps reisen Sie entspannt und komfortabel nach Ibiza. Kurze Flugzeit, hochwertiger Bordservice und flexible Reisetage ermöglichen es, Ihren Trip individuell zu gestalten – ob für ein verlängertes Partywochenende oder einen längeren Inselaufenthalt.

Tolle Pakete bei SkyAlps Travel

Flug, Hotel und Transfer lassen sich bequem aus einer Hand buchen. Jetzt online oder direkt im Büro am Flughafen Bozen planen!

Jetzt buchen auf skyalps.com