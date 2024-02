Crash mit Linienbus in Kaltern

Kaltern – In Kaltern im Überetsch ist am späten Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw geschehen. Die Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf-Kaltern sowie Kaltern/Markt wurden gemeinsam mit dem Weißen Kreuz sowie der Ortspolizei kurz vor 12.00 Uhr alarmiert und zur Zone Mittelschule/Kindergarten in der Maria-Theresien-Straße beordert.

Glücklicherweise wurde niemand eingeklemmt und der Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte war nicht notwendig. Die Lenker beider Fahrzeuge wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und dann ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.

Ebenso im Einsatz war der Abschleppdienst.