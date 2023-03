Crash zwischen zwei Motorrädern in Bozen – eines war gestohlen

Bozen – Zwei Motorräder sind in Bozen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.00 Uhr zusammengeprallt. Eines davon krachte darauf gegen einen Pkw. Der Unfall hat sich im Bereich zwischen Marconi-Straße und Verdi-Platz ereignet und war an und für sich nicht ungewöhnlich. Zu dumm nur, dass eines der Motorräder gestohlen war.

Dass etwas nicht stimmte, merkten die Passanten sofort. Gleich nach dem Unfall erhoben sich die beiden Männer, die auf einem der zwei Scooter saßen, und ergriffen die Flucht, anstatt auf die Rettungskräfte zu warten.

Kurz drauf sind mehrere Streifenwagen der Polizei aufgetaucht, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Auch das Rote Kreuz stand im Einsatz. Der Motorradfahrer, der von den mutmaßlichen Dieben angefahren wurde, hat sich glücklicherweise keine schweren Verletzungen zugezogen.

Neben den Unfallerhebungen versucht die Polizei auch die Identität der zwei Männer zu ermitteln, die geflohen sind. Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, konnten die beiden beschreiben.