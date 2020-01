Dachstuhl brennt im Passeiertal

St. Leonhard in Passeier – In St. Leonhard in Passeier hat sich in der Nacht auf Freitag der Dachstuhl eines Hauses Feuer gefangen. Alarm geschlagen wurde um 4.33 Uhr in der Früh.

Der Dachstuhlbrand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz mit der Freiwilligen Feuer von St. Leonhard standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin und Moos in Passeier.