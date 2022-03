Das wird Kreml-Despot Putin gar nicht schmecken

Charkiw/Moskau – Der Angriffskrieg von Kreml-Herrscher Wladimir Putin verläuft nicht so, wie es sich der Despot vorgestellt hat. Bereits fast zwei Wochen mühen sich die russischen Truppen trotz Übermacht ab und es deutet alles auf einen langwierigen und zerreibenden Konflikt hin. In Russland hat man wohl nicht mit der Ausdauer und Motivation der Ukrainer gerechnet. Eine Kette von Fehleinschätzungen dürfte laut bisherigem Erkenntnisstand dem Angriff vorausgegangen sein. Eigentlich wollte man die Ukraine in wenigen Tagen erobern und ein Marionettenregime einsetzen.

Auch in den Verlusten, die die russische Armee erleiden muss, zeigt sich, dass sich Putin verschätzt hat. Immer wieder werden Kampfjets oder Kampfhubschrauber vom Himmel geholt. Auch gepanzerte Fahrzeuge werden von der Ukraine außer Gefecht gesetzt.

Wie “n-tv” heute berichtet, muss Putin nun noch einen schweren Verlust hinnehmen. Ukrainische Truppen haben den Generalmajor der 41. Armee, Vitaly Gerasimov (44) in der Nähe von Charkiw getötet. Bei dem Angriff sind neben dem mehrfach ausgezeichneten General auch einige hochrangige Offiziere ums Leben gekommen, wie das Verteidigungsministerium der Ukraine am Montagabend unter Berufung auf ein abgehörtes Telefonat mitteilte. Der Tod Gerasimovs wurde etwas später vom Recherche-Portals „Bellingcat“ über eine russische Quelle bestätigt, berichtet “bild.de”.

Für Putin dürfte dieser Verlust besonders schlimm wiegen, denn es ist bereits der zweite General, den er in dem Feldzug innerhalb weniger Tage verloren hat. Am 28. Februar wurde nämlich Generalmajor Andrei Sukhovetsky von einem Scharfschützen in der Nähe von Mariupol getötet. “bild.de” zieht einen Vergleich mit den USA, die in den letzten 50 Jahren nur einen Generalmajor im Kampf verloren haben.

Dem von der Ukraine abgehörten Telefonat ist außerdem zu entnehmen, wie sich zwei russische Offiziere über die mangelhafte Kommunikationstechnik des russischen Militärs beklagen.