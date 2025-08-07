Der Weindieb von Meran

Von: luk

Meran – Die Carabinieri von Meran haben einen 28-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein bekanntes Restaurant eingebrochen und Lebensmittel sowie hochwertige Weine im Wert von über 4.000 Euro gestohlen zu haben. Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen in der Nacht, als der Täter durch Aufbrechen eines Fensters in das Lokal eindrang und sich Zugang zur Lagerraum verschaffte.

Der Beschuldigte ist den Behörden im Burggrafenamt bereits wegen ähnlicher Delikte und für sein großes Geschick bekannt. Im Rahmen umfassender Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bozen konnten die Carabinieri den Mann anhand von Überwachungsaufnahmen und Zeugenaussagen identifizieren. Zudem gelang es den Ermittlern, das Versteck der gestohlenen Köstlichkeiten ausfindig zu machen.

Schließlich beantragten die Behörden eine Durchsuchungsanordnung sowie eine einstweilige Maßnahme, die umgehend umgesetzt wurde. Der Mann wurde festgenommen und nach den polizeilichen Formalitäten unter Hausarrest gestellt. Die gesamte Beute konnte sichergestellt und dem Geschädigten zurückgegeben werden.