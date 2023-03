Der Wind bläst kräftig: Schwelle von 50 km/h wird überschritten

Bozen – Starker Nordwind herrscht heute in allen Tälern Südtirols. Mit einer stürmischen Nordwestströmung werden polare Luftmassen Richtung Alpen geführt.

Im Vinschgau und Wipptal weht der Wind kräftig mit Windgeschwindigkeiten teils über 50 km/h.

Wie Landesmeteorolge Dieter Peterlin twittert, breitet er sich in den nächsten Stunden weiter aus und legt noch etwas an Stärke zu.

„Was von der gestrigen Kaltfront übrig bleibt, ist Schnee am Alpenhauptkamm und zwei, drei kühle Tage in den Tälern“, erklärt Peterlin zum weiteren Verlauf des Wetters.

Am Alpenhauptkamm bleibt es heute wechselhaft mit einigen Schneeschauern. Richtung Süden ist es sonniger.

Die Nordströmung bleibt wetterbestimmend, sie wird aber schwächer und führt vorübergehend trockenere Luftmassen zu den Alpen.

Im Großteil des Landes wird es morgen dann sonnig, im Norden gibt es anfangs noch dichtere Wolken. Der Nordwind lässt nach.

Am Mittwoch scheint zeitweise die Sonne, dazwischen ziehen dichtere Wolkenfelder durch. Die Temperaturen steigen wieder an. Am Donnerstag geht es mit einer Mischung aus etwas Sonne und dichteren Wolken weiter. Der Freitag verläuft voraussichtlich wechselnd bewölkt und im Tagesverlauf sind einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Am Samstag lockert es auf und es wird zumindest zeitweise sonnig.