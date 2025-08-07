Aktuelle Seite: Home > Chronik > Deutsche [26] in Tiroler Alpen tödlich verunglückt
Tour zur Hohen Geige

Deutsche [26] in Tiroler Alpen tödlich verunglückt

Donnerstag, 07. August 2025 | 11:04 Uhr
Viele Unfälle passieren wegen falscher oder fehlender Ausrüstung bergunfall berg wandern alpinist kerze sym
APA/HANS KLAUS TECHT - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

St. Leonhard im Pitztal – Am 5. August 2025 kam eine 26-jährige Frau aus Deutschland bei einer Bergtour in den Ötztaler Alpen ums Leben. Die Alpinistin war allein zur Hohen Geige unterwegs, dem mit 3.395 Metern höchsten Gipfel des Geigenkamms. Beim Abstieg verließ sie den Normalweg und wählte stattdessen einen sogenannten Notabstieg, wie sie ihren Angehörigen per Nachricht mitteilte.

Im weiteren Verlauf des Abstiegs dürfte die Frau vom Steig abgekommen sein, in eine steile Rinne geraten und dort im rutschigen, felsigen Gelände abgestürzt sein. Nachdem der Kontakt zu ihr abriss, verständigten ihre Angehörigen gegen 21.00 Uhr die Rettungskräfte.

Ein großangelegter Sucheinsatz der Bergrettung Innerpitztal mit zehn Einsatzkräften wurde aufgrund widriger Wetterbedingungen – darunter starker Niederschlag, Graupelschauer und Steinlawinen – kurz nach Mitternacht unterbrochen. Am Morgen des 6. August wurde die Suche mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und der Alpinpolizei fortgesetzt.

Gegen 11.00 Uhr entdeckte die Hubschrauberbesatzung am Fuße des Notabstiegs eine leblose Person. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Es handelt sich um die vermisste 26-jährige Alpinistin. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Kommentare
117
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Trotz Kritik: Zerzer wird neuer Raumordnungschef
Kommentare
111
Trotz Kritik: Zerzer wird neuer Raumordnungschef
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Kommentare
81
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Kommentare
79
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Kommentare
66
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 