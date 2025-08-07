Deutsche [26] in Tiroler Alpen tödlich verunglückt

Von: luk

St. Leonhard im Pitztal – Am 5. August 2025 kam eine 26-jährige Frau aus Deutschland bei einer Bergtour in den Ötztaler Alpen ums Leben. Die Alpinistin war allein zur Hohen Geige unterwegs, dem mit 3.395 Metern höchsten Gipfel des Geigenkamms. Beim Abstieg verließ sie den Normalweg und wählte stattdessen einen sogenannten Notabstieg, wie sie ihren Angehörigen per Nachricht mitteilte.

Im weiteren Verlauf des Abstiegs dürfte die Frau vom Steig abgekommen sein, in eine steile Rinne geraten und dort im rutschigen, felsigen Gelände abgestürzt sein. Nachdem der Kontakt zu ihr abriss, verständigten ihre Angehörigen gegen 21.00 Uhr die Rettungskräfte.

Ein großangelegter Sucheinsatz der Bergrettung Innerpitztal mit zehn Einsatzkräften wurde aufgrund widriger Wetterbedingungen – darunter starker Niederschlag, Graupelschauer und Steinlawinen – kurz nach Mitternacht unterbrochen. Am Morgen des 6. August wurde die Suche mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und der Alpinpolizei fortgesetzt.

Gegen 11.00 Uhr entdeckte die Hubschrauberbesatzung am Fuße des Notabstiegs eine leblose Person. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Es handelt sich um die vermisste 26-jährige Alpinistin. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.