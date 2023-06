Deutsche Urlauberin stürzt am Algunder Waalweg

Algung – Am Sonntag ist die Bergrettung Meran zur Mittagszeit zu einem Einsatz am Algunder Waalweg gerufen worden. K. S., eine deutsche Urlauberin, war unglücklich gestürzt und hatte sie sich am linken Knie und am rechten Unterarm schmerzhafte Verletzungen zugezogen.

Eine zufällig vorbeikommende Ärztin half der Verletzten und alarmierte die Bergrettung. Diese rückte mit vier Mann aus und versorgten die Verunfallte.

Danach wurde sie mit der Gebirgstrage zur St-Peter Straße getragen und dem Rettungsdienst Weises Kreuz übergeben. Dieser brachte die Frau ins Meraner Krankenhaus.

Der Einsatz dauerte in etwa eine Stunde.