Deutscher [69] stürzt in Südtirol vor Augen seiner Tochter in den Tod

Pflersch – In Südtirol ist am Mittwoch ein Urlauber (69) aus Deutschland in den Tod gestürzt. Zu dem Bergunfall auf dem Klettersteig Lampskopf in Pflersch kam es am frühen Nachmittag.

Der Mann aus Haltern am See in Nordrhein-Westfalen war gemeinsam mit seiner Tochter unterwegs. In der Endpassage des Klettersteigs ereignete sich dann aus noch ungeklärten Gründen das Unglück. Der 69-Jährige stürzte rund 100 Meter in die Tiefe. Er verstarb noch am Unfallort.

Das tragische Unglück trug sich vor den Augen seiner Tochter zu. Diese setzte umgehend einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers des Aiut Alpin Dolomites und die Bergretter der Sektion Pflersch/Gossensaß waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Doch für den Alpinisten aus Deutschland kam jede Hilfe zu spät.

Die Frau wurde von den Rettern ins Tal geflogen. Auch die Notfallseelsorge stand ihr bei.